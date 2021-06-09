В Перми пристав записалась на маникюр, чтобы поймать должницу

Жительница Перми задолжала банку более 1,3 миллиона рублей. В ее отношении было возбуждено исполнительное производство, но погасить долг женщина не спешила, избегая встречи с судебными приставами.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, информацию о неплательщице судебные приставы получили из социальных сетей. Оказалось, что разыскиваемая ими пермячка предоставляет на дому услуги мастера по маникюру и рекламирует свою деятельность на странице в социальной сети.

Сотрудница ФССП записалась к должнице на бьюти-процедуру, а когда женщина впустила ее в квартиру, вручила ей требование предоставить автомобиль, находящийся в залоге у банка, а также взяла с нее письменное объяснение о причинах уклонения от исполнения взятых ею на себя финансовых обязательств.