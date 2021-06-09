В Самарской области электричка сбила двух железнодорожников

В Самарской области поездом травмированы два железнодорожника, один из которых погиб. Об этом сообщило в среду Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

ЧП случилось вчера на 1133 километре перегона "Алексеевская-Кинель" Куйбышевской железной дороги. Электричка, следовавшая по маршруту "Кротовка-Самара", наехала на двух работников железной дороги, когда они замеряли параметры колеи. По предварительным данным машинист поезда экстренно затормозил, чтобы предотвратить несчастный случай, а также подал очень громкий сигнал. Однако железнодорожники все же получили травмы. Из-за чего один работник погиб, второго госпитализировали в больницу.

Сейчас идет доследственная проверка. По ее итогам примут процессуальное решение. Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в компанию направят представление об устранении обстоятельств, которые способствовали ЧП, и усилении контроля за работой железнодорожников.