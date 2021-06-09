В Уфе завели дело на женщину, выбросившую из окна двух кошек

50-летняя уфимка стала фигурантом уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в полицию обратилась жительница дома по улице Батырская и сообщила: ее соседка выбросила с седьмого этажа двух кошек. Предполагаемую преступницу бдительные граждане засняли на камеру мобильного телефона.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемой, которая призналась в содеянном, но объяснить причину своего поступка не смогла, вспомнив лишь, что была в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Также в пресс-службе МВД по РБ уточнили, что кошки выжили благодаря неравнодушным уфимцам, которые отвезли их в ветеринарную клинику, где им оказали помощь. Животным уже нашли новых хозяев.