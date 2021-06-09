Жителя Татарстана отправили в колонию за регулярное избиение ребенка

В Татарстане вынесен приговор 35-летнему мужчине, который периодически избивал своего шестилетнего пасынка.

Об издевательствах стало известно в 2019 году, когда ребенок был доставлен в больницу с травмами, которые он якобы получил при падении с детской горки. Впоследствии выяснилось, что мальчик подвергался избиениям: мужчина бросал его на пол, бил ножками от мебели, детской коляской и молотком.

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК России, причиненные ребенку психические и физические страдания подпадают под категорию тяжкого вреда здоровью.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия. Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.