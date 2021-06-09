В Алтайском крае налетчик нападал на микрофинансовые организации

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании налетчика, который в Алтайском крае совершал разбойные нападения на офисы микрозаймов.

По словам Волк, нападения происходили по одной и той же схеме. Преступник в медицинской маске заходил в офис, угрожал сотрудникам ножом и требовал деньги. С полученными деньгами он садился в первый попавшийся автобус или троллейбус.

В свой последний налет он остался без добычи - не смог открыть денежный ящик. Полицейские его вычислили по записям камеры видеонаблюдения и вскоре задержали. Налетчик взят под стражу.