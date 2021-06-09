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09.06.2021 09:08
Рубрика: Происшествия

В Красноярске пассажир такси обстрелял велосипедистов

Текст: Дмитрий Машуков

В Сети появилось видео, запечатлевшее инцидент на одной из автодорог Красноярска. Судя по записи, пассажир такси обстрелял группу велосипедистов. Полиция краевого центра проверяет эту информацию, сообщили сегодня в управлении МВД по Красноярскому краю.

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Видеокамера зафиксировала движение нескольких велосипедистов по улице Дубровинского на левобережье столицы региона. Во время обгона группы автомобилем (такси белого цвета), его пассажир вытянул руку с пистолетом из окна машины в сторону велосипедистов и произвел несколько выстрелов.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. По результатам проверки будет принято решение.

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