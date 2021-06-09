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09.06.2021 10:27
Рубрика: Власть

В Новосибирске проводится акция "Каникулы в семьях горожан"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В городском центре "Жемчужина", где воспитываются дети-сироты, состоялся день открытых дверей для потенциальных приемных родителей - участников акции "Каникулы в семьях горожан". Она проводится в Новосибирске ежегодно с 1 июня по 31 августа.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

В мероприятии, приуроченном ко Дню социального работника, принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Детский дом "Жемчужина" - одно из старейших учреждений нашего города. Ему более 60 лет. Хотелось бы поблагодарить всех социальных работников за то, что они делают для наших детей, за профессионализм и душевное тепло, которое они дарят своим подопечным, - сказал Анатолий Локоть. - Сегодня, в день открытых дверей, сюда пришли потенциальные родители. Хотел бы напомнить, что право воспитывать приемных детей в своей семье нужно заслужить: пройти обучение, сдать тесты. Очень важно, чтобы взрослый человек, принимая решение, исходил из чувства ответственности и понимал, для чего делает этот важный шаг.

Специалисты отмечают, что проживание во временной семье позволяет детям получить необходимые для дальнейшей жизни навыки, повышает уровень их социальной компетентности, а также служит предварительным этапом для установления контакта между ребенком и взрослыми и последующей адаптации его в новой семье.

Активное участие в акции "Каникулы в семьях горожан" принимают сотрудники трех городских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитатели, психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды. Всего около 300 человек, которые берут в свои семьи воспитанников на весь летний период. К акции ежегодно присоединяются горожане. В результате около 40 детей остаются жить в замещающих семьях уже после акции.

По данным пресс-центра мэрии, сейчас в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проживает 154 ребенка, преимущественно подросткового возраста. В этом году благодаря акции 44 воспитанника смогут временно пожить в семьях горожан.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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В каждом центре организованы школы принимающих родителей (ШПР). В 2020 году обучение в них прошли более 250 граждан. В этом году ШПР закончили 94 человека, в настоящее время в них обучаются 46 человек.

Гражданам, принявшим ребенка в семью, оказывают поддержку и помощь по предупреждению и разрешению кризисных ситуаций. В настоящее время служба сопровождения замещающих родителей помогает 700 замещающим семьям. Для профилактики вторичного сиротства в центрах открыты службы медиации, которым удалось предотвратить распад 85 семей.

Справка

В Новосибирске проживает 319 473 ребенка, из которых 3 254 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Чуть более трех тысяч детей-сирот проживают в 2393 замещающих семьях.

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