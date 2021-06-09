На главу одного из округов Ставрополья завели уголовное дело

В Ставропольском крае глава Изобильненского городского округа попал под следствие. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По версии правоохранителей, в марте 2020 года администрация округа и коммерческая компания заключили контракт на строительство дошкольного образовательного с бассейном на 160 мест в селе Московском.

А в декабре того же года глава администрации подписал документы по приему объекта и оплате строительных работ, хотя знал, что муниципальный заказ еще не исполнен. В результате бюджету округа причинен ущерб более чем в 6 миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело превышении должностных полномочий.