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09.06.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

На главу одного из округов Ставрополья завели уголовное дело

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае глава Изобильненского городского округа попал под следствие. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

На Ставрополье на главу федерации тенниса завели 29 уголовных дел

По версии правоохранителей, в марте 2020 года администрация округа и коммерческая компания заключили контракт на строительство дошкольного образовательного с бассейном на 160 мест в селе Московском.

А в декабре того же года глава администрации подписал документы по приему объекта и оплате строительных работ, хотя знал, что муниципальный заказ еще не исполнен. В результате бюджету округа причинен ущерб более чем в 6 миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело превышении должностных полномочий.

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