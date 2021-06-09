СКФУ вырос в рейтинге лучших вузов России

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило десятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100. При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 70 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Всего в рейтинг RAEX-100 вошли университеты из 31 региона России. Северо-Кавказский федеральный университет вырос в рейтинге на семь пунктов и по уровню востребованности выпускников работодателями вошел в топ-50 вузов.

- Несмотря на сложные условия 2020 года, нам удалось сохранить высокий темп работы. Благодаря наработанным академическим связям и партнерским отношениям с работодателями мы сделали значительный рывок в проектировании и реализации образовательных программ с возможностью получения двух дипломов и создании пространства практико-ориентированного обучения. В ноябре 2019 года в СКФУ реализовывались пять образовательных программ с Римским университетом Ла Сапиенца и Техническим университетом Дрездена и работали 11 базовых кафедр. В результате кропотливой работы количество образовательных программ увеличилось с пяти до 43 с партнерами из девяти стран, количество базовых кафедр - с 11 до 43, - прокомментировал результаты роста в рейтинге ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 - интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом