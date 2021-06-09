Двое депутатов Госдумы стали почетными гражданами Крыма

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и первый зампред комитета ГД Первый по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками удостоены звания "Почетный гражданин Республики Крым". Дипломы, удостоверения и нагрудные знаки парламентариям вручил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Спикер парламента отметил, что во время Крымской весны Слуцкий был "рядом с крымчанами", выражая своим присутствием полную поддержку их выбору. Затулин, по его словам, начал борьбу за российский статус полуострова еще до 2014 года.

В ответном слове Затулин признался, что полюбил Крым задолго до того, как впервые оказался на полуострове, будучи учеником пятого класса. Леонид Слуцкий со своей стороны назвал Крым "примером" региона России, где созданы условия для соотечественников, которые хотят вернуться в Россию.

Звание "Почетный гражданин Республики Крым" - высшая государственная награда РК. Ранее ее были удостоены глава РК Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, полпред президента РФ в КФО в 2014-2016 годах Олег Белавенцев, сенатор Сергей Цеков и президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов.