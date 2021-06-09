Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в этом возрасте, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцинация - один из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения COVID-19, особенно для возрастных людей, так как они находятся в зоне особого риска. В ведомстве пояснили, что у пожилых при заражении возможны такие осложнения, как вирусная пневмония и различные тромбозы, пишет РИА Новости.

Прививаться от коронавируса можно даже с хроническими заболеваниями, главное, чтобы в момент вакцинации эти болезни не были в фазе обострения. Перед прививкой обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой инъекции. До выработки антител важно соблюдать меры профилактики: избегать скопления людей, носить маски, мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).