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Создатель "Ганнибала" снимет ремейк "Кристины" по Стивену Кингу

Новости
    09.06.2021, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В очередной раз можно здесь сказать только одно: ну да кто бы сомневался - у "Кристины" по Кингу будет ремейк.

"Кристина" (Christine) - ранний относительно роман "короля ужасов", впервые опубликованный в 1983-м (на русском - десять лет спустя и в сокращенной редакции). В центре его - нездоровые отношения недотыкомки Арни и винтажной Plymouth Fury, которую продавший парню машину старик отрекомендовал Кристиной.

Ну и в целом не очень, пожалуй, странно, что далее автомобиль начал вести себя как взбесившаяся ревнивая мегера. К тому же способная к саморегенерации. Как Терминатор.

В том же году Джон Карпентер роман экранизировал - с Китом Гордоном в роли Арни. А в 2017-м еще раз вернулся к теме, сняв атмосферную музыкальную короткометражку.

Ремейком займется Брайан Фуллер ("Ганнибал", "Мертвые до востребования", "Американские боги"), передает Deadline.

Режиссер клянется максимально следовать букве романа, ибо является его большим поклонником. Впрочем, с другой-то стороны, с учетом, что Фуллер - открытый гей, имеет смысл ждать псевдовнезапных финтов. Особенно если припомнить: в книге Кристина осатанела за счет вселившегося в нее духа того самого старика-мизантропа Лебэя, который продал ее Арни.

Новая адаптация на балансе Sony Pictures и Blumhouse. Сопродюсеры - Джейсон Блум, Стивен Хобан и Винченцо "Куб" Натали.

По срокам и касту данных пока нет.

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