В центре Блохина назвали симптомы рака мозга

Специалисты столичного НМИЦ онкологии имени Блохина рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии рака головного мозга.

"Симптомы, к сожалению, не специфичные, - отметил в официальном Instagram-аккаунте центра старший научный сотрудник отделения нейрохирургии, химиотерапевт-нейроонколог Давид Насхлеташвили. - Например, те же головные боли могут быть связаны с разными патологиями". Он добавил, что более показательным симптомом считаются эпилептические приступы, которые являются показанием для МРТ головного мозга с контрастным усилением.

Довольно часто, пишет Насхлеташвили, подобные приступы сигнализируют о глиомах низкой степени злокачественности. Кроме этого пациентам не следует игнорировать парезы - нарушения двигательной активности рук и ног.