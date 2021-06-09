В ГД предложили ввести досудебную блокировку сайтов с запрещенными БАДами

Предлагается внести изменения в законы о защите информации и о безопасности пищевых продуктов, "предусматривающие внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложение о торговле биологически активными добавками к пище, в том числе дистанционным способом, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции", говорится в документе, размещенном в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке авторы приводят данные Роспотребнадзора, согласно которым ежегодно растет число обращений граждан, озабоченных распространением в интернете недостоверной информации о БАДах, а также жалоб на интернет-магазины, которые вместе с добавками продают рецептурные препараты.

"Многие маркетплейсы предлагают продукцию, позиционируемую как БАД к пище, при этом не зарегистрированную в установленном порядке - отсутствует свидетельство о государственной регистрации", - указывают депутаты.

По их данным, только в начале 2021 года Верховным Судом РФ было рассмотрено дело, в рамках которого был доказан факт распространения на одном из сайтов более 3 тысяч случаев запрещенной информации, содержащей предложение к приобретению незарегистрированных БАДов, содержащих психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

Авторы законопроекта уверены, что его принятие будет способствовать повышению качества жизни, укреплению здоровья населения и повышению конкурентоспособности национальной экономики.