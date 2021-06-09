В Кадастровой палате рассказали, как дистанционно оформить собственность

Более 77 тысяч пакетов документов на получение различных государственных услуг в сфере оборота недвижимости было принято и доставлено специалистами Федеральной кадастровой палаты Росреестра в первом квартале нынешнего года.

Как сообщает ведомство, это почти на 100% больше, чем в первом квартале прошлого года. При этом количество принятых и выданных запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) снизилось и составило 5,6 тысячи пакетов документов. Связано это с развитием электронных сервисов.

"Выездное обслуживание - один из самых доступных способов получения услуг Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, а с новым онлайн-сервисом ФКП подать заявку на оказание услуг по выездному обслуживанию можно за считанные минуты. С момента запуска платформой воспользовались около 45 тысяч заявителей по всей России", - пояснила начальник управления координации деятельности и развития Федеральной кадастровой палаты Елена Шмелева.

В Кадастровой палате отметили, что ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, являющимся владельцами недвижимости, выездные услуги предоставляются бесплатно. С помощью услуги выездного обслуживания можно получить сведения из ЕГРН, совершить регистрацию прав на недвижимое имущество, постановку на кадастровый учет, исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН.

Подать заявку на выездное обслуживание можно с помощью нового сервиса Федеральной кадастровой палаты по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания: 8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том числе электронной.