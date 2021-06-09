В Киргизии один человек погиб в результате обрушения угольной шахты

В результате обрушения угольной шахты в Киргизии погиб один человек. Еще один шахтер получил серьезные травмы. Данную информацию распространила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.

ЧП произошло близ города Сулюкта Баткенской области, где группа местных жителей занималась добычей угля.

На угольное месторождение срочно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда местного МЧС. Им удалось извлечь из шахты тело погибшего и еще одного пострадавшего. Последнему была оказана медицинская помощь, после чего его направили в ближайшую больницу.

Аналогичная трагедия случалась на этой же шахте в полгода назад, в декабре 2020 года. Тогда под завалами остались трое человек. Спасти их удалось спустя две суток.

Генеральная прокуратура Киргизии намерена провести проверку соблюдения техники безопасности при разработке угольных месторождений в Баткенской области.