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09.06.2021 16:27
Рубрика: В мире

В Киргизии один человек погиб в результате обрушения угольной шахты

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В результате обрушения угольной шахты в Киргизии погиб один человек. Еще один шахтер получил серьезные травмы. Данную информацию распространила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.

В Китае три горняка оказались под завалом при обрушении шахты

ЧП произошло близ города Сулюкта Баткенской области, где группа местных жителей занималась добычей угля.

На угольное месторождение срочно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда местного МЧС. Им удалось извлечь из шахты тело погибшего и еще одного пострадавшего. Последнему была оказана медицинская помощь, после чего его направили в ближайшую больницу.

Аналогичная трагедия случалась на этой же шахте в полгода назад, в декабре 2020 года. Тогда под завалами остались трое человек. Спасти их удалось спустя две суток.

Генеральная прокуратура Киргизии намерена провести проверку соблюдения техники безопасности при разработке угольных месторождений в Баткенской области.

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