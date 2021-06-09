В США мошенник выдавал себя в соцсетях за родственников Трампа

Джошуа Холлу, жителю штата Пенсильвания, предъявлены обвинения в краже личных данных и мошенничестве. Мужчина выдавал себя за родственников, в том числе сына, экс-президента США Дональда Трампа.

Согласно заявлению прокуратуры, Холл организовал сбор средств для кампании по переизбранию Дональда Трампа, которой, в действительности, никогда не существовало. Собранные тысячи долларов подозреваемый использовал в личных целях, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал ABC.

Мошенник также создавал учетные записи в соцсетях с именами и фотографиями членов семьи Трампа. Фейковые аккаунты он использовал для сбора подписчиков и привлечения внимания СМИ. "Он использовал публичные платформы, чтобы создать для себя и основанной им фиктивной политической организации видимость тесных связей с семьей бывшего президента и побудить жертв делать денежные взносы", - отметили в прокуратуре.