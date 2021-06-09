В США упростили рекомендации по поездкам для 110 стран и территорий

Максимальный уровень опасности ("уровень 4") для поездок понижен для 61 страны. Еще 50 стран и территорий были понижены до "уровня 2" или "уровня 1". Эти страны с наименьшим рейтингом рисков COVID-19 теперь включают Сингапур, Израиль, Южную Корею, Исландию, Белиз, Албанию. На "уровне 3" теперь находятся Россия, Канада, Филиппины, Эквадор, Южная Африка, Мексика и другие государства. В CDC заявили, что в обозримом будущем еще больше стран получат более низкие и более благоприятные туристические рейтинги.

При этом CDC предупреждает, что большинству иностранцев, приезжающих в Америку, по-прежнему запрещен въезд, если они в течение последних 14 дней посетили Индию, Китай, Иран, Великобританию, Ирландию, Бразилию, Южную Африку, а также страны, находящиеся в Европейской Шенгенской зоне.

Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что администрация президента США Джо Байдена формирует экспертные рабочие группы с Канадой, Мексикой, Европейским Союзом и Великобританией, чтобы определить, как лучше всего возобновить безопасные путешествия после 15 месяцев пандемических ограничений.

Госдепартамент США также обновил свои рекомендации, отметив, что не все критерии были пересмотрены из-за ряда факторов, включая "доступность коммерческих рейсов, ограничения на въезд в них граждан США и препятствия для получения результатов тестирования COVID-19 в течение трех календарных дней". Госдеп снизил рейтинги 85 стран и территорий, включая Японию, отмечает CNBC.

Ранее дипведомство призвало американцев отказаться от поездок в Японию, сославшись на новую волну случаев коронавируса перед началом Олимпийских игр в Токио. Это вызвало обеспокоенность японских властей. Присутствие иностранных зрителей на олимпийских объектах в Токио было запрещено, и как ожидается, в конце этого месяца организаторы Игр примут решение о допуске местных зрителей. В Вашингтоне также обеспокоены тем, что Япония медленно внедряет вакцины. В целом японские официальные лица уверены в том, что Игры пройдут безопасно. Международный олимпийский комитет планирует принять строгие меры по профилактике вирусов, в том числе изолировать спортсменов от населения.