ВОЗ сообщила о снижении на 15 процентов заболеваемости COVID-19 в мире

Более трех миллионов новых случаев заражения коронавирусом и свыше 73 тысяч летальных исходов зарегистрировано в мире на минувшей неделе. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 15%, а смертность - на 8%.

Такие данные в ночь на среду сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отметив, что больше всего заразившихся за неделю было выявлено в Индии - более 914 тысяч. По состоянию на шестое июня всего в мире насчитывалось 172,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом и 3,7 миллиона летальных исходов, пишет ТАСС.

Специалисты отмечают, что число новых случаев COVID-19 снизилось в пяти регионах ВОЗ из шести, в том числе в Юго-Восточной Азии (на 31%) и в Европе (на 17%). При этом значительный рост зарегистрирован в Африке (на 25%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, в Африке, но сократилась в Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Ранее Майкл Райан, исполнительный директор Программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям, заявил о необходимости охватить вакцинацией против COVID-19 не менее 80 процентов населения. Это позволит значительно снизить риск того, что "завезенные" случаи коронавируса, включая новые штаммы, смогут спровоцировать более широкую вспышку пандемии.