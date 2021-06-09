Врачей не будут наказывать по УК за случайную утрату наркопрепаратов

Госдума приняла закон о декриминализации ответственности врачей за случайную утрату вверенных им наркотических средств и психотропных веществ.

Документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. В частности, на излишнюю строгость наказания ранее обратила внимание главы государства учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. По ее словам, риск уголовного преследования побуждает медиков отказываться иметь дело с сильными анальгетиками. Между тем такие препараты необходимы для облегчения страданий тяжелобольных пациентов.

В законе имеются в виду случаи, при которых утрата препаратов не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт непреднамеренной потери должна будет зафиксировать специальная комиссия в порядке, установленным Минздравом по согласованию с МВД.

Поправки направлены на гуманизацию уголовного законодательства в отношении добросовестных врачей, медицинских работников, лаборантов.

При этом дисциплинарная или материальная ответственность не исключается, чтобы медики по-прежнему аккуратно работали с подобными препаратами.