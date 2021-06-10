Член ОП РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты

Уход от анонимности в соцсетях поможет защитить детей и подростков от обмана, считает член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Он предлагает владельцам и модераторам соцсетей обратить пристальное внимание на аккаунты, за которыми могут скрываться мошенники и преступники.

"Родители стремятся защитить детей от угроз реального мира, но зачастую игнорируют мир виртуальный, наивно полагая, что те защищены стенами своего дома. Но когда подросток переписывается в соцсетях с человеком, с которым не знаком лично, он не всегда осознает, что за его аватаром может скрываться кто угодно. И общаясь с неким образом, он может подвергаться манипуляциям со стороны взрослого и в итоге получить серьезные психологические травмы", - отмечает Нифантьев.

По его словам, необходимо не просто прорабатывать механизмы контроля, но и формировать культуру поведения в соцсетях, которая в нашей стране только зарождается.

"Очевидно, что представляясь в сети другим человеком, куда проще уйти от ответственности. Взрослый мужчина может писать девочке-подростку, взяв аватар симпатичного ровесника или персонажа ее любимого комикса. Уверен, что никто не будет склонять к суициду или пытаться выманить ребенка на встречу, заходя в сеть под своим именем. Если же человеку нечего скрывать, он вряд ли будет прятаться за аватарами и романтическими образами. Я ни в коем случае не призываю нарушать тайну переписки и вводить какой-то тотальный контроль. Первым шагом может стать повышение ответственности как владельцев соцсетей, так и простых модераторов. Именно они могут оперативно удалять аккаунты, представляющие потенциальную угрозу для пользователей", - добавил член Общественной палаты РФ.