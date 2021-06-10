Цикады помешали сопровождающим Байдена журналистам вылететь в Европу

Цикады, появившиеся в этом году на восточном побережье США в огромном количестве, сорвали вылет в Великобританию журналистов пресс-пула Белого дома, сопровождающих президента США Джо Байдена в его первой зарубежной поездке.

В аэропорту Вашингтона насекомые проникли в двигатели самолета, и рейс пришлось отложить, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The New York Times. Цикад было так много, что их рой был заметен на метеорадарах. Из-за насекомых журналисты улетели только на следующий день.

В мае сообщалось, что на Атлантическом побережье США настал рай для энтомологов и кошмар для местных жителей, которые наблюдают редкое и специфическое зрелище - нашествие периодических цикад. Миллиарды особей выползли из-под земли после спячки, в которой они провели последние 17 лет. Речь идет о десятом поколении цикад. Вместе с людьми они проведут около месяца.