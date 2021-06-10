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10.06.2021 22:39
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза

Текст: Анна Полтавцева
Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Средства, которые выделяются государством на лечение пациентов с острым лимфобластным лейкозом, в случае необходимости следует увеличивать. Такое мнение высказал главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Фото: natakorn ruangrit / istock
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По словам Румянцева, сегодня на лечение самой распространенной опухоли у детей выделяется около 100 000 рублей на одного пациента, что порой не дает возможности использовать некоторые эффективные лекарства и оборудование. При параллельной оценке клинических рекомендаций расходы на лечение острого лимфобластного лейкоза могут достигать уже 1,5 млн рублей.

"Из стоимости лечения, которая формируется на основе клинических рекомендаций, финансисты исключают необходимые дорогостоящие лекарства на основании того, что в инструкциях этих лекарств не прописаны показания у детей. По этой же причине мы не можем использовать целый ряд оборудования, это в корне меняет технологию и влияет на результаты лечения", - сообщил Румянцев.

Нужны изменения законодательства, позволяющие проводить лечение на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом, и реальное финансирование успешного лечения больных.

Ранее президент Центра им. Д. Рогачева заявил о необходимости двукратногоувеличения расходов на здравоохранение, доведя их до 7% от ВВП в течение ближайших двух-трех лет. Также Румянцев призвал обеспечить всех детей до 18 лет бесплатными лекарствами.

Лечение острого лимфобластного лейкоза осуществляется в России на основе протокола "Москва-Берлин", разработанного Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Использование протокола позволило довести число излечившихся до 91,3% в Москве, и до 82% в целом по стране.

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