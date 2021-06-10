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Рубрика: В мире

Европарламент проголосовал за возбуждение дела против премьера Чехии

Текст: Константин Волков
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Европейский парламент подавляющим большинством голосов одобрил возбуждение дела против премьер-министра Чехии, миллиардера Андрея Бабиша, сообщает Euronews.

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Его обвиняют в нарушении законов Евросоюза и конфликте интересов, в частности, в том, что через два трастовых фонда Бабиш контролирует сельхозхолдинг Agrofert и получает субсидии в сотни миллионов евро.

При этом сам Бабиш отрицает обвинения. По его словам, он, заняв пост премьер-министра Чехии, отошел от бизнеса. Также Бабиш считает, что Европарламент вмешивается во внутренние дела Чехии.

Однако его противники, в том числе из числа немецких евродепутатов, считают, что Бабишу необходимо продать холдинг, перестать получать средства из бюджета ЕС или же покинуть пост премьера.

После аудиторской проверки Брюссель заявил, что намерен потребовать назад все полученные холдингом Бабиша евродотации. На сторону ЕС встала и чешская полиция, которая рекомендует предъявить премьеру обвинение в злоупотреблении средствами из бюджета ЕС.

Также к этому делу проявили интерес Европейский суд и Европрокуратура.

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