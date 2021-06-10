В Японии прошли первые испытания аэротакси

Аэротакси китайской компании EHang стало первым пассажирским автономным летательным аппаратом, которому власти Японии дали разрешение на учебные полеты в своем небе.

Как сообщает EHang, летательный аппарат разрабатывается с 2018 года. Его крейсерская скорость - 130 километров в час, максимальная - 160 километров в час. Дальность полета - 16 километров, длина и ширина - 5,6 метров. Он рассчитан на перевозку двух пассажиров или грузов массой до 260 килограммов. С прошлого года аэротакси возит экскурсии в городском округе Чжаоцин.

EHang 216 стал первым пассажирским автономным летательным аппаратом, получившим разрешение от Министерства транспорта Японии на учебные полеты в открытом воздушном пространстве. Детали испытаний не раскрываются, но известно, что оно признано успешным.

В 2018 году в стране был создан совет по летающему дорожному транспорту. Считается, что летающие автомобили помогут существенно сократить пробки в японских городах. На первом этапе их планируют использовать только во время стихийных бедствий и при повреждении дорог для перемещения между населенными пунктами.