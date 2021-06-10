Кабмин разрешит печатать литературу для слепых без согласия авторов

Кабинет министров намерен снять ряд ограничений в законе об авторском праве, чтобы увеличить количество художественных, научных и периодических изданий для слепых и слабовидящих людей. Литературу в специальном формате можно будет печатать без согласия авторов и соответствующих отчислений.

"При этом, конечно, нельзя будет делать это в коммерческих целях, чтобы получить прибыль", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Такая литература поступит в библиотеки и специальные организации, а люди с нарушениями зрения смогут пользоваться ей бесплатно и без ограничений.