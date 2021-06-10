Постановление губернатора Камчатского края от 9 июня 2021 года № 81 "О внесении изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в пункт 1 части 10 постановления Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", проведения на открытых площадках: 12 июня 2021 года праздничной программы, посвященной государственному празднику - Дню России, во всех муниципальных образованиях в Камчатском крае, 19 июня 2021 года фестиваля морской рыбалки "Клевое сафари", 22 июня 2021 года торжественных мероприятий, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны (Дню памяти и скорби), во всех муниципальных образованиях в Камчатском крае), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в пункте 11 части 6 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае);".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







