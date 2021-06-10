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Рубрика: Общество

Мишустин назвал ярким политиком ушедшую из жизни Ларису Шойгу

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким депутата Госдумы от "Единой России" Ларисы Шойгу, которая ушла из жизни в возрасте 68 лет. Глава правительства отметил ее профессионализм и управленческий опыт, который пригодился стране.

Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства, назвал ее уход из жизни безвременным. "Потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии, - большое горе для родных, близких, друзей и коллег", - подчеркнул премьер-министр.

Он считает Ларису Шойгу ярким политиком, талантливым и сердечным человеком. "Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы", - продолжил Мишустин. Он напомнил, что долгие годы она оказывала людям медицинскую помощь, затем трудилась в министерстве здравоохранения Республики Тыва, Центральной поликлинике МЧС. А став депутатом Госдумы, многое делала для того, чтобы жизнь миллионов россиян стала лучше, добавил Мишустин.

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"Все, кто знал Ларису Кужугетовну, ценили ее, уважали за целеустремленность и по-настоящему творческий подход к решению самых сложных задач, искренность и доброжелательное отношение", - уверен глава правительства.

Шойгу занимала пост зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту. В ГД она работала с 2007 года. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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