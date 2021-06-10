МОТ: Пандемия впервые за 20 лет остановила сокращение детской занятости

Впервые за два десятка лет зафиксировано увеличение детской занятости в мире.

Эксперты Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обнаружили, что за четыре года, прошедшие с момента предыдущего исследования, вовлеченными в труд оказались 160 млн детей, что на 8,4 млн больше зафиксированного ранее показателя. Среди них половина - 79 млн человек - занятых на опасных работах, которые угрожают их здоровью, безопасности или моральному состоянию.

Такие данные приводятся в первом совместном докладе МОТ и ЮНИСЕФ "Детский труд: глобальные оценки 2020 года, тенденции и дальнейшие действия".

"Прогресс в деле искоренения детского труда впервые за последние 20 лет затормозился, и если в период с 2000 по 2016 год число вовлеченных в детский труд сократилось на 94 миллиона, то теперь наблюдается обратная тенденция", - отмечают авторы доклада. Они связывают такую динамику с последствиями пандемии COVID-19 и вызванными ей шоками мировой экономики. Кроме того, закрытие школ из санитарных соображений создает опасность увеличения продолжительности рабочего для детей, ухудшения условий их труда.

Среди всех работающих детей более половины - в возрасте от 5 до 11 лет.

Из всех работающих детей 70% заняты в сельском хозяйстве, 20% в сфере услуг и 10% - в промышленности, отмечают МОТ и ЮНИСЕФ. От 28% до 35% работающих детей не посещают школу. Вовлеченных в труд мальчиков больше, чем девочек.

"Приведенные данные - тревожный сигнал, - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. - Мы не можем оставаться в стороне, когда новое поколение детей подвергается риску. Инклюзивная социальная защита помогает семьям не отрывать детей от учебы даже в условиях экономических трудностей. Важнейшее значение имеет наращивание инвестиций в развитие сельских районов и создание достойных рабочих мест в сельском хозяйстве".

Сохраняется риск вовлечения в трудовые отношения еще 9 млн детей до конца 2022 года, полагают авторы доклада. При пессимистичном сценарии развития событий речь может пойти и о 46 млн детей, которые вынуждены будут пойти работать.

"Мы теряем достигнутые в борьбе с детским трудом позиции, и за последний год вести эту борьбу не стало легче, - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Сейчас, когда уже второй год по всему миру закрываются предприятия и школы, страдает экономика и сокращаются национальные бюджеты, семьи вынуждены принимать тяжелейшие решения. Мы призываем правительства и международные банки развития уделять первоочередное внимание инвестициям в программы, которые помогут изъять детей из состава рабочей силы и вернуть их в школу, а также в программы социальной защиты, которые избавят семьи от необходимости принимать такие решения".

Для сокращения детской занятости МОТ и ЮНИСЕФ призывают государства обеспечить адекватную социальную защиту для все, предусмотреть выплату детских пособий, увеличить расходы на образование, создать достойные рабочие места для взрослых, чтобы детям не приходилось зарабатывать деньги и принять другие срочные меры.