На Кипре с 10 июня отменят комендантский час и откроют ночные клубы

Существенные ослабления карантинного режима вводятся с 10 июня в Республике Кипр. В их числе - отмена комендантского часа, введенного в ноябре 2020 года и беспрерывно действовавшего с того момента. Кроме того, с четверга снимается 50-процентный лимит на присутствие сотрудников в офисах частных компаний.

Также впервые за последние 15 месяцев для посетителей откроются ночные клубы, пишет ТАСС. Попасть в них можно предъявив свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, пройденного за последние 72 часа, а также документы, подтверждающие наличие прививки, либо факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Накануне на Кипре был распространен санитарный протокол работы ночных клубов. Из него следует, что сотрудники этих заведений должны еженедельно делать тесты на коронавирус, а пускать в клубы можно лишь тех, кто уже забронировал себе места. Одновременно в клубе могут находиться не более 500 человек.