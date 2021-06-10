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10.06.2021 06:30
Рубрика: В мире

На Кипре с 10 июня отменят комендантский час и откроют ночные клубы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существенные ослабления карантинного режима вводятся с 10 июня в Республике Кипр. В их числе - отмена комендантского часа, введенного в ноябре 2020 года и беспрерывно действовавшего с того момента. Кроме того, с четверга снимается 50-процентный лимит на присутствие сотрудников в офисах частных компаний.

Фото: EPA-EFE/KATIA CHRISTODOULOU
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Также впервые за последние 15 месяцев для посетителей откроются ночные клубы, пишет ТАСС. Попасть в них можно предъявив свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, пройденного за последние 72 часа, а также документы, подтверждающие наличие прививки, либо факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Накануне на Кипре был распространен санитарный протокол работы ночных клубов. Из него следует, что сотрудники этих заведений должны еженедельно делать тесты на коронавирус, а пускать в клубы можно лишь тех, кто уже забронировал себе места. Одновременно в клубе могут находиться не более 500 человек.

В мире Европа Кипр Пандемия коронавируса COVID-19

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