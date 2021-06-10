От коронавируса умер советский актер Рамиз Азизбейли

Советский, азербайджанский актер, режиссер и сценарист Рамиз Азизбейли скончался 9 июня в Баку в возрасте 72 лет.

Как передает Minvaz.az со ссылкой на семью кинематографиста, народный артист Азербайджана умер в госпитале, куда попал с диагнозом коронавирусная инфекция. Перед тем режиссер перенес инфаркт.

Азизбейли родился 20 июля 1948 года в Баку. Сниматься начала в 60-е: "Я буду танцевать!" - биографическая музыкальная лента о Махмуде Эсамбаеве, "Украли жениха", "Джинн в микрорайоне", "Пора седлать коней", "Легенда Серебряного озера", "Старый причал", "Асиф, Васиф, Агасиф", "Лев ушел из дома", "Гариб в стране джиннов", "Дервиш взрывает Париж", другие. Выступил режиссером и соавтором сценарии комедии "Обручальное кольцо".