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10.06.2021,  
12:03
Текст:  Николай Грищенко

Первая в истории встреча российского истребителя с F-35 попала на видео

В интернете появился видеоролик первого в истории "личного свидания" истребителя-невидимки F-35A и российского Су-30СМ.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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На кадрах видеозаписи видно стремительное приближение "сушки". После чего итальянский пилот на F-35A начинает маневрировать. Некоторое время истребители летят парой на расстоянии нескольких метров друг от друга. После обмена любезностями российский самолет начинает заходить в хвост F-35A, который вынужден набирать скорость.

Хотя F-35 находится на вооружении с 2015 года, но он все еще очень далек от полной боевой готовности и не способен вести маневренные воздушные бои, сообщает Military Watch. Истребитель имеет более 300 известных нерешенных недостатков, новые продолжают обнаруживаться.

В свою очередь Су-30СМ, как отмечает издание, обладает большей тягой и скоростью, а также имеет гораздо более высокие летные характеристики. Российский самолет также несет более дальнобойные ракеты и лучше подготовлен к воздушному бою. Двухместная конфигурация Су-30 позволяет разместить в кабине оператора системы вооружения, что может быть значительным преимуществом, особенно при одновременном поражении целей как на суше, так и в воздухе

Напомним, ранее стало известно, что в мае итальянский истребитель F-35А произвел перехват российского транспортника Ан-12.

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Фото: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by
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