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Рубрика: Власть

Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат

Текст: Анна Полтавцева

Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов заявил о своем намерении идти на выборы в Государственную Думу по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. Он подчеркнул, что ранее не занимался политикой и не планирует присоединяться ни к одной из партий.

Фото: Пресс-служба ОНФ
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"Решение сложное. Я советовался с главными для меня людьми: с семьей и с добровольцами - и они меня поддержали. Решил, буду участвовать в этих выборах. Определился и с округом, это 208-й округ, ЦАО Москвы. Я здесь родился, живу, работаю, я знаю здесь каждый дом. Мне очень важен уровень поддержки, который я получу от людей, поэтому я не хочу выдвигаться ни от каких партий, буду собирать подписи", - сказал Леонов.

По словам кандидата, в Госдуму он идет с законопроектами, которые не волнуют действующих депутатов, но нужны людям, так как направлены на спасение и сохранение жизней. Один из них - законопроект об определении местоположения пропавшего человека с мобильным телефоном, над которым добровольцы бьются уже почти десять лет. Закон был принят вчера в Госдуме в третьем чтении, но требует серьезных доработок, иначе он бесполезен.

Второй важный законопроект - создание единой федеральной базы неизвестных пациентов. "Сейчас, если человек попадает в больницу и неправильно называет свои данные или не помнит их, найти его практически невозможно", - отметил координатор "ЛизаАлерт".

Леонов утверждает, что законодательные инициативы добровольцев позволят спасать и возвращать домой тысячи пропавших людей.

Помимо федеральных инициатив, Леонов планирует идти на выборы с предложениями по решению проблем, с которыми сталкиваются жители ЦАО Москвы.

"В округе сложная ситуация с автомобильными парковками, по ночам людям мешают спать шумные рестораны, мотоциклисты, стритрейсеры. Со всем этим надо разбираться, жители ЦАО имеют право на комфортную спокойную жизнь", - подчеркнул Леонов.

Он отметил, что независимые кандидаты на выборах сталкиваются с серьезными препятствиями, одно из которых - "безумные требования к сбору подписей". Тем не менее, он намерен "пройти этот путь".

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