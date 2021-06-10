Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции "Электрозаводская" БКЛ

Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. В этом году в зону работ вошли площадь Журавлева, улицы Золотая, Семеновский вал и Большая Семеновская от дома 29/2 до 55.

"Обновим тротуары, отделив от проезжей части бордюрным камнем, уложим новое асфальтобетонное покрытие, реконструируем семь светофорных объектов, обустроим новые пешеходные переходы", - отметил Бирюков. Для пассажиров общественного транспорта поставят четыре современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.

"В зоне благоустройства будут установлены новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, - рассказал заммэра. - Особое внимание уделяется озеленению территории - запланирована высадка почти 70 деревьев и 4,3 тысячи кустарников, будут разбиты цветники и газон общей площадью более 16 тысяч квадратных метров".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что "изюминкой" проекта станет благоустройство площади Журавлева, которая много лет является точкой притяжения для местных жителей. Там обновят тротуары, поставят удобные скамейки и проведут озеленение.