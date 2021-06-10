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10 июня 2021 г. 00:05
Общество
Текст: Артем Локалов

Тульским улицам предложили вернуть исконные названия

Уроженец Тулы, основатель сети кофеен и русской чайной "Нитка" в Москве Андрей Колбасинов выступил с инициативой о возвращении тульским улицам исконных названий.
Посольская улица в Туле на дореволюционной открытке. С 1918-го - улица Советская.
Посольская улица в Туле на дореволюционной открытке. С 1918-го - улица Советская.

- Уже писал, какое важное значение имеет для современных русских городов восстановление исторической связи. Сейчас разрабатывается программа развития Тульской области на ближайшие пять лет. Добавил несколько предложений, которые, по моему мнению, смогут улучшить жизнь в моем родном крае. Главным считаю именно восстановление исторической топонимики, - отметил Андрей Колбасинов на своей странице в соцсети.

Андрей считает, что в России для людей, которые с трепетом и любовью относятся к своей стране и которым небезразлично ее будущее, этот вопрос действительно важен. Проголосовать за возвращение названий улиц можно здесь.

Отметим, что в Туле после революции было переименовано несколько десятков улиц. Так, например, улица Всехсвятская получила имя революционера Петра Алексеева, Вознесенская - другого, более известного революционера Александра Герцена, Петропавловская - Владимира Ленина. Менялись названия улиц, связанные с городами. Например, Калужская до сих пор именуется улицей Демонстрации 1903 года - в честь первой политической акции в городе. Безобидная Почтовая получила имя Феликса Дзержинского, а Посольская стала Советской.

Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда"
В Тарусе улицам вернули дореволюционные названия

В середине 1990-х некоторым улицам вернули прежние названия. Так, Советский переулок вновь стал Благовещенской улицей, улица Володарского - Демидовской.

Отметим, что в октябре 2020 года депутаты города Таруса в Калужской области приняли решение переименовать 16 улиц, вернув им дореволюционные названия. Улица Розы Люксембург вновь стала Посадской, Карла Маркса - Полевой, площадь Ленина - Соборной. Но 29 декабря 2020-го стало известно, что исполнение решения о переименовании отложено на год.

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