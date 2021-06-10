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10.06.2021 08:20
Рубрика: Общество

В четверг воздух в столице прогреется до 21 градуса

Текст: Ирина Огилько

Сегодня, 10 июня, столичный регион будет находиться в северной части циклона. Ожидаются дождь, гроза, а температура воздуха не поднимется выше 21-го градуса, рассказали в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Константин Завражин
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При дожде возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, погода будет соответствовать климатической норме начала июня.

"Погода благоприятна для прогулок, занятий спортом, работы и отдыха, - сказала она. - Пасмутной и дожливой, но при этом теплой, погода будет до конца недели. В начале новой - ждем завершения периода осадков".

Напомним, что самое жаркое 10 июня в истории наблюдений пришлось на 1998 год. А в 1899 году воздух в столице остыл до ноля градусов.

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