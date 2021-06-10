Новости

В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе 17:27
Инфекционист объяснил всплески заболеваемости COVID в разных странах 17:16
МИД РФ про санкции ЕС против Минска: "Если хотите омлет, бейте свои яйца" 17:11
Посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций 17:06
На Урале после ДТП с шестью погибшими завели дело на водителя автобуса 16:43
На "зеленой" линии столичного метро встали поезда из-за человека на путях 16:40
На мордовский город Рузаевка обрушился град с голубиное яйцо 16:38
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 16:37
Сергей Собянин уволил руководителя контрактной службы Сергея Дегтярева 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 19:50
Рубрика: Происшествия

В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу

Текст: Сергей Бабкин

На востоке Москвы зафиксировано три нападения насильника на женщин

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Составлен портрет осужденного за ДТП

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы, покушение на изнасилование произошло в четверг в лесном массиве на пересечении Лосиноостровской и Пермской улиц. По этому факту сейчас проводится проверка.

А 9 июня в том же лесу преступник под угрозой ножа изнасиловал двух жительниц столицы. Ему удалось скрыться. Преображенский следственный отдел возбудил уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ - "Изнасилование с угрозой убийства". Изучаются все обстоятельства совершенных преступлений.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов