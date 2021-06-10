В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу

На востоке Москвы зафиксировано три нападения насильника на женщин

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы, покушение на изнасилование произошло в четверг в лесном массиве на пересечении Лосиноостровской и Пермской улиц. По этому факту сейчас проводится проверка.

А 9 июня в том же лесу преступник под угрозой ножа изнасиловал двух жительниц столицы. Ему удалось скрыться. Преображенский следственный отдел возбудил уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ - "Изнасилование с угрозой убийства". Изучаются все обстоятельства совершенных преступлений.