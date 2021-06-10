В Москве включили 12 камер на велополосу

На дорогах столицы включили 12 камер, фиксирующих проезд автомобилистов по выделенным велополосам.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, камеры расположены в разных частях города, адреса можно уточнить на Едином транспортном портале.

Первую такую камеру разместили на Малой Бронной в 2018 году, но с тех пор популярность велосипедов выросла. На одних только прокатных "велобайках" в прошлом году совершили более 5,7 миллиона поездок. Поэтому было решено увеличить число велополос и соответственно камер.