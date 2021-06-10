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10.06.2021 08:55
Рубрика: Общество

В Москве закупили новейшие маммографы для медучреждений

Текст: Любовь Проценко
В Москве продолжается реализация масштабной программы по оснащению городских медицинских учреждений новейшим оборудованием. Для всех взрослых поликлиник, входящих в программу капитального ремонта по новому московскому стандарту, закуплены современные цифровые маммографы.
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Получат оборудование 15 столичных больниц, в том числе шесть якорных онкологических стационаров. Оборудование закуплено по уникальной методике - контрактам жизненного цикла. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Константин Завражин
В новом онкоцентре в Москве доступны все виды современной помощи

"Москва продолжает масштабную программу переоснащения медицинских организаций, - отметила она. - Мы завершили закупки 235 новейших маммографов по уникальной технологии - контрактам жизненного цикла. Новым оборудованием будут оснащены все 82 взрослые поликлиники, в которых проводится капитальный ремонт по новому московскому стандарту. Также цифровые маммографы получат 15 столичных больниц. Среди них шесть якорных онкологических стационаров - на их базе реализуется полный спектр медицинской помощи для диагностики и лечения пациентов с онкологией. Закупаемое оборудование будет интегрировано в существующий единый цифровой контур и откроет новые возможности в диагностике онкологических заболеваний".

Приобретаемое оборудование обеспечит проведение более качественного и информативного диагностического исследования. Интеграция с единой цифровой платформой столичного здравоохранения позволит автоматически загружать результаты лучевых исследований в общую базу данных Единой радиологической информационной системы (ЕРИС). Это ускорит получение результата врачом клиницистом и сократит сроки постановки диагноза.

Часть маммографов обладают функцией томосинтеза - метода уточняющей диагностики изменений в молочных железах. Это оборудование экспертного класса, которое позволяет детально рассмотреть даже минимальные изменения в тканях.

Закупки осуществляются по технологии контрактов жизненного цикла. В соответствии с ними поставщик обслуживает и ремонтирует аппаратуру на протяжении всего срока ее эксплуатации. Это не только позволяет экономить бюджетные средства, но и обеспечивает бесперебойную работу медицинской техники даже при постоянной полной загрузке. Москва стала одним из первых регионов страны, где стали применять такую технологию закупок.

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