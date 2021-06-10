Житель Воронежа запытал приятеля до смерти из-за тысячи рублей

Житель Воронежа осужден к 15 годам колонии за убийство знакомого, совершенное с особой жестокостью, а также самоуправство.

Преступление было совершено в ночь на 21 декабря 2019 года. Как установили следствие и суд, 46-летний мужчина, распивавший со своим 45-летним приятелем спиртное в квартире на улице Волгоградской, обнаружил пропажу у себя одной тысячи рублей. Заподозрив в краже товарища, он нанес ему больше тридцати ударов твердым предметом по голове, шее и груди, потом по тем же частям тела - не меньше 22 ножевых ударов.

- Не получив признания в хищении, обвиняемый взял вилку и нанес ею не менее четырех ударов потерпевшему по лицу, шее и конечностям, после чего стал пытать товарища горячим утюгом, причинив тому термические ожоги в области груди и плеча, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Воронежской области.

После всех этих издевательств мужчина признался в краже, а его мучитель забрал свою тысячу и ушел из квартиры. Замученный человек скончался на месте преступления.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате открытого ранения живота, сопровождавшегося кровоизлиянием в брюшную полость, осложнившегося обильной кровопотерей, - уточнили в СУ СК.

Подозреваемого в убийстве задержали быстро. Поначалу он во всем сознался, но потом от признательных показаний частично отказался. Впрочем, следствие и суд доказали его вину. Приговором суда, вступившим в законную силу, мужчина осужден к 15 годам лишения свободы в ИК строгого режима.