В Забайкалье завели дело об истязании сирот в детском центре

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении руководителя центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Как выяснили следователи, директор устроил на работу в качестве младшего воспитателя свою жену. Женщина на протяжении нескольких месяцев систематически избивала двух мальчиков 9-ти и 10-ти лет, а также восьмилетнюю девочку. Она била их по голове, дергала за волосы и уши, толкала, из-за чего воспитанники ударялись о стены и другие предметы. Руководитель центра об этом знал, но не предпринимал никаких мер.

"В настоящее время проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе ведомства.