Искусственный интеллект в массы: первый масштабный хакатон по ИИ состоится в Нижнем Новгороде

Участники хакатона получат уникальный шанс встать у истоков формирования профессионального ИИ-сообщества в России, внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны, а также прокачать свои личные и профессиональные качества и продемонстрировать их российским ИТ-гигантам. Кроме того, победители хакатона получат денежный приз. Призовой фонд составит до 400 тысяч рублей.

"Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта - это одна из приоритетных задач для цифрового прорыва, который практически невозможен без мощной инфраструктуры и сильной команды. Главное преимущество хакатона - практическая демонстрация навыков, опыта и знаний в "боевых условиях". Это не олимпиада, не викторина, это реальный запрос рынка к разработчикам. Финальный продукт нужен здесь и сейчас, а сформированные в ходе хакатона команды станут частью профессионального ИИ-сообщества, которое будет определять вектор технологического развития страны", - сказал заместитель министра экономического развития России Владислав Федулов.

Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту - серия образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Всего в рамках федерального проекта в период с 2021 по 2024 годы запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ.

Мероприятие проводится при поддержке Минэкономразвития России. Оператором конкурса выступит АНО "Россия - страна возможностей", соорганизатором конкурса - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Подробная информация доступна на сайте https://hacks-ai.ru/