В Прикамье мужчины из мести подожгли экскаватор

В Прикамье дух местных жителей обвинили в поджоге экскаватора.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина решили отомстить своему знакомому. За 15 тысяч рублей он нанял подельника и вместе они отправились в ночное время на объект, где был размещен принадлежавший потерпевшему экскаватор стоимостью более пяти миллионов рублей. Злоумышленники облили кабину экскаватора легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

В результате происшествия экскаватор оказался сильно поврежден. Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы сроком до двух лет.