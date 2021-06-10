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10.06.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

В Прикамье мужчины из мести подожгли экскаватор

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

В Прикамье дух местных жителей обвинили в поджоге экскаватора.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина решили отомстить своему знакомому. За 15 тысяч рублей он нанял подельника и вместе они отправились в ночное время на объект, где был размещен принадлежавший потерпевшему экскаватор стоимостью более пяти миллионов рублей. Злоумышленники облили кабину экскаватора легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

В результате происшествия экскаватор оказался сильно поврежден. Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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