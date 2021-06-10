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10.06.2021 14:37
Рубрика: Власть

Все депутаты "ЕР" отчитаются перед избирателями о своей работе до 10 июля

Текст: Айсель Герейханова
Депутаты "Единой России" всех уровней отчитаются перед людьми о своей работе. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию. Отметим, что именно с Уфы начался месячник отчетов депутатов Госдумы.

До 10 июля парламентарии всех уровней расскажут, как партия выполнила программу, с которой шла на выборы в Госдуму VII созыва в 2016 году.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях", - приводит слова Турчака пресс-служба ЕР.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что руководство "Единой России" и депутаты должны отчитываться о своей работе.

В регионах Власть Работа власти Партии "Единая Россия" Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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