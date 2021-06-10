Создание новых новосибирских ООПТ затормозилось из-за оспаривания закона в судах

В феврале этого года в Новосибирской области были утверждены изменения в областной закон № 325-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области". Тему создания новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) прокомментировал заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Он отметил, что одним из пилотных проектов в данном направлении стал Заельцовский бор в городе. Новосибирске. В настоящее время для него устанавливается статус лесного парка. Эта работа ведется под контролем областных властей.

- В Новосибирской области допустимо создание новых особо охраняемых природных территорий. Однако в связи с тем, что принятый в действующей редакции закон в настоящее время проходит процедуру оспаривания в судебном порядке, рассмотрение инициатив по созданию новых ООПТ на данный момент приостановлено, - пояснил Евгений Лещенко.

По словам заместителя председателя правительства региона, эти вопросы будут рассмотрены после вынесения судебных решений.