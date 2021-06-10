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10.06.2021 09:08
Рубрика: Происшествия

В Красноярске возбудили дело после стрельбы из такси по велосипедистам

Текст: Дмитрий Машуков

В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как пассажир такси несколько раз выстрелил в сторону велосипедистов. Об этом сообщил сегодня региональный главк МВД.

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Напомним, пассажир такси, обгоняющего группу велосипедистов на улице Дубровинского, направил в их сторону предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил (на записи слышны хлопки). Все участники происшествия установлены, проинформировали в полиции Красноярска.

24-летний пассажир автомобиля пришел в отдел МВД с признанием. По словам стрелка, причиной инцидента стали сами велосипедисты, создававшие помехи движению транспорта. Именно поэтому мужчина, ехавший в такси, применил оружие - охолощенный пистолет.

Дело возбуждено по статье УК "Хулиганство". Подозреваемый задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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