В Красноярске возбудили дело после стрельбы из такси по велосипедистам

В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как пассажир такси несколько раз выстрелил в сторону велосипедистов. Об этом сообщил сегодня региональный главк МВД.

Напомним, пассажир такси, обгоняющего группу велосипедистов на улице Дубровинского, направил в их сторону предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил (на записи слышны хлопки). Все участники происшествия установлены, проинформировали в полиции Красноярска.

24-летний пассажир автомобиля пришел в отдел МВД с признанием. По словам стрелка, причиной инцидента стали сами велосипедисты, создававшие помехи движению транспорта. Именно поэтому мужчина, ехавший в такси, применил оружие - охолощенный пистолет.

Дело возбуждено по статье УК "Хулиганство". Подозреваемый задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.