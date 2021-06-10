Врио главы Тувы выразил соболезнования родным Ларисы Шойгу

Временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Ховалыг выразил родным и близким Ларисы Шойгу соболезнования в связи с ее смертью. Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства региона.

Глава республиканского парламента Кан-оол Даваа назвал смерть Ларисы Шойгу тяжелой утратой. "Мы скорбим", - приводит слова политика РИА Новости.

Ранее стало известно, что 10 июня в возрасте 68 лет ушла из жизни депутат Государственной Думы РФ, заслуженный врач России Лариса Кужугетовна Шойгу. Причиной скоропостижной смерти называют инсульт, осложненный коронавирусной инфекцией.