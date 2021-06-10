Жителя Владикавказа приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес решение по уголовному делу против жителя Владикавказа, который готовил теракт на территории города. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчину приговорили к длительному заключению в колонии и штрафу.

- Подсудимый признал свою вину, ему назначено наказание в виде 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в размере 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении суда.

31-летнего мужчину сотрудники ФСБ задержали в столице Северной Осетии в конце июня 2020 года. Тогда он принес присягу лидеру запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" и получил контакт лица, которое должно было помочь ему выехать в Сирию. Помимо этого, мужчина получил указания о совершении теракта во Владикавказе до своего отъезда.

Как сообщалось ранее, преступнику указали, где он должен забрать взрывное устройство и деньги, на месте его задержали правоохранители. Сотрудники спецслужб смогли найти тайник, где подозреваемый хранил СВУ, а также переписку на мобильном телефоне с членами ИГИЛ за границей, где он прямо рассказывал о своих планах.