Директора фирмы в Ленобласти задержали за уничтожение воинских могил

Генерального директора ООО суд отправил под домашний арест по обвинению в повреждении и уничтожении воинских захоронений в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, по версии следствия, руководитель фирмы знал о том, что на принадлежащих его организации земельных участках обнаружено утерянное захоронение времен Великой отечественной войны с костными останками.

Тем не менее он дал указания снять верхний слой земли и вывезти грунт, в котором находились непогребенные останки погибших фронтовиков. Кроме того, по данным следствия, подозреваемый активно препятствовал проведению в этом месте поисковых работ.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Генеральный директор был задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.