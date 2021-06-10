Названы города с самыми счастливыми людьми в России

Санкт-Петербург оказался на втором месте в числе российских городов, где живут самые счастливые люди в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом поиска работы и подбора персонала "Работа.ру". В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей из всех регионов России.

На первом месте среди городов, где живут самые счастливые люди России, - Москва. Далее следуют Петербург и Новосибирск.

Уровень своего ощущения счастья уверенно оценили на пятерку 15 процентов опрошенных россиян. Из них четверть указали, что живут в Москве. Еще 14 процентов отметили, что проживают в Петербурге. Каждый десятый - из Новосибирска.

Ощущает счастье на 4 балла каждый пятый опрошенный россиянин (21 процент). 23 процента из них - жители столицы, 16 процентов - Петербурга, 13 процентов - Екатеринбурга.

Счастье среднего уровня (три балла) испытывают 32 респондента. Из них 19 процентов (каждый пятый) - жители Москвы, 13 процентов живут в Нижнем Новгороде, 9 процентов - в Северной столице.